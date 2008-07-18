У Харкові судитимуть викрадачів трансформаторного масла

Харків. 18 липня. УНІАН. Прокуратура області затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі за фактом крадіжки трансформаторного масла стосовно шести мешканців Донецької області: чотирьох членів організованої групи та двох громадян, один з яких – тепер уже колишній старший інспектор дорожньо-патрульної служби при управлінні ДАІ ГУМВС України в Донецькій області старший лейтенант міліції, які діяли на території Харківської та Кіровоградської областей.

Про це повідомили колреспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора наталію РУХЛЕНКО.

Під час досудового слідства та оперативно-розшукових заходів встановлено, що членам організованої групи – від 30 до 38 років. Вони в основному ніде не працювали, раніше судимі.

З травня 2007 р. по квітень 2008 р. члени організованої групи викрали з підстанцій обленерго 41 тонну трансформаторного масла на суму понад 157 тис. грн. Крім того, встановлено, що ватажок організованої групи, який раніше діяв за попередньою змовою зі своїм, невстановленим слідством, спільником, з жовтня 2004 р. у восьми епізодах викрав ще майже 70 тонн трансформаторного масла на суму 253 тис. грн.

Справу передано до суду для розгляду по суті.

Кримінальний кодекс України передбачає, що крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою, карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна, повідомили у прес-службі.