Нові смартфони збиратимуть зі старих: виробники вигадали спосіб заощадити

За прогнозами аналітичної компанії TrendForce, майже кожен десятий смартфон до 2027 року буде оснащений вживаною пам’яттю.

Через різке подорожчання оперативної пам'яті виробники смартфонів почали вдаватися до незвичайного способу економії: вони вилучають справні чіпи RAM зі старих пристроїв, відновлюють їх і встановлюють у нові телефони.

За прогнозами аналітичної компанії TrendForce, вже у 2027 році такі чіпи можна буде знайти майже в кожному десятому смартфоні.

Головна причина такої тенденції – глобальний дефіцит мікросхем пам'яті. Попит на них різко зріс через розвиток штучного інтелекту: центрам обробки даних потрібні величезні обсяги пам’яті, тому виробники мікросхем надають пріоритет більш прибутковим рішенням для серверів. У результаті на випуск комплектуючих для смартфонів залишається менше ресурсів, а їхня вартість продовжує зростати.

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Apple, Samsung та інші великі гравці ринку виявилися більш стійкими до кризи. Однак у невеликих виробників набагато менше можливостей впоратися зі зростанням цін, оскільки вартість оперативної пам'яті часто становить до 50% від загальних витрат на виробництво їхніх пристроїв.

Як стару оперативну пам’ять використовують у нових смартфонах

Суть методу полягає в тому, що виробники або постачальники комплектуючих вилучають справні мікросхеми пам’яті з материнських плат старих пристроїв, які більше не використовуються. Потім чіпи очищують, відновлюють і наносять на них нові контактні майданчики для пайки, щоб їх можна було повторно встановити в інший пристрій. Цей процес називається reballing.

За даними TrendForce, зараз повторно використовують переважно модулі оперативної пам'яті LPDDR4X об'ємом 4 ГБ. Їх встановлюють головним чином у бюджетні Android-смартфони вартістю до $200. Покупці таких пристроїв особливо чутливі до ціни, тому виробникам важливо не перекладати всі додаткові витрати на комплектуючі на споживачів.

Втім, у такого рішення є й недоліки. Стан вживаних мікросхем може відрізнятися, а сам процес відновлення вимагає високої точності. Надмірне нагрівання або неякісне паяння можуть пошкодити компоненти та погіршити їхню стабільність.

У результаті смартфони з неякісно відновленою пам’яттю можуть частіше зависати, несподівано вимикатися та виходити з ладу. Для виробників це означає додаткові витрати на гарантійний ремонт і ризик погіршення репутації.

Раніше експерти попереджали, що смартфони вартістю менше 200 доларів можуть зникнути вже у 2027 році. Ситуація, що склалася на ринку, робить виробництво недорогих пристроїв збитковим без істотного підвищення роздрібних цін.

За різними оцінками, у найближчі роки багато брендів або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак пам’яті. Раніше цього року колись популярні виробники ASUS і Meizu вже офіційно оголосили про вихід з ринку смартфонів.

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