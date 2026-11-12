Путін розважав спецпосланців Трампа анекдотом Януковича про 'гроші з тумбочки'

Путін попросив американських представників "попрацювати" з Європою.

Російський диктатор Володимир Путін на зустрічі зі спеціальними посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Кремлі вирішив розважити їх анекдотами, таким чином намагаючись показати "складнощі" у спілкуванні з Європою щодо питання України.

Так, Путін розповів Віткоффу та Кушнеру анекдот про "гроші з тумбочки", який набув широкої популярності після того, як його розповів колишній президент Віктор Янукович у 2013 році.

"Якогось шахрая, який збудував котеджі під Києвом, запросили до слідчих органів. Його запитують: "Де взяв гроші?" - Він відповідає: "У тумбочці". - "А хто поклав гроші в тумбочку?" - "Дружина". - "А звідки взяла дружина?" - "Я їй дав". - "А ти звідки взяв?" - "З тумбочки". Коло замкнулося", – розповів Путін.

Він провів паралель нібито з проблемою діалогу Росії та Європи й попросив американських представників "попрацювати" з Європою.

"Нам би дуже хотілося, щоб американська сторона попрацювала з вашими європейськими союзниками, щоб вони врешті-решт визначилися з цим питанням. Чого вони хочуть: миру чи війни", – заявив Путін.

Зустріч Віткоффа та Кушнера з Путіним

Сьогодні спецпосланці Трампа провели переговори в Кремлі з російським диктатором.

Під час переговорів Путін заявив, що РФ не погодиться на присутність іноземних військ як частину гарантій безпеки в Україні. Також він запевнив, що в разі відправлення до України європейських військ війна поновиться.

Крім того, Путін виступив із заявою щодо територіального спору з Україною. Він фактично відкинув ідею створення спеціальної зони на Донбасі, оскільки це, за його словами, може стати причиною нової війни.

Путін також запропонував організувати гуманітарну місію в Костянтинівці в Донецькій області за прикладом Олешок.

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