Путін і Трамп продовжать обговорення щодо України під час двосторонньої зустрічі, - Ушаков

Найближчий саміт відбудеться 18-19 листопада.

Президенти Володимир Путін і Дональд Трамп продовжать обговорення українського врегулювання під час запланованої двосторонньої зустрічі на саміті АТЕС, який відбудеться 18-19 листопада. Про це повідомив помічник президента Росії Юрій Ушаков.

За його словами, розмова Путіна зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером була "змістовною, конструктивною та корисною".

"Американські переговірники активно підтримали пропозицію Путіна щодо гуманітарної місії в Константинівці. Росія готова негайно приступити до розмінування для проведення гуманітарної акції в Константинівці", - сказав він.

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Він стверджує, що РФ "готова негайно приступити у тандемі зі США" до обговорення пропозицій щодо європейської безпеки і має свіжі "міркування з цього приводу".

Ушаков назвав пропозиції щодо введення європейського контингенту в Україну "рецептом до нескінченної війни".

За його словами, параметри наймасштабнішого обміну полоненими зараз узгоджуються.

"Путін і Трамп продовжать обговорення українського врегулювання на запланованій двосторонній зустрічі на саміті АТЕС. Триває активне обговорення змісту тристоронньої зустрічі лідерів РФ, КНР і США", - додав він.

Кремль сподівається, що Кушнер і Віткофф донесуть сигнали зі зустрічі з Путіним до президента Володимира Зеленського.

Переговори з Путіним

Під час зустрічі американських посланців із Путіним 12 листопада сторони домовилися про новий раунд тристоронніх переговорів.

"Я думаю, що було досягнуто прогресу. Вважаю, це сталося сьогодні вранці. Люди не думали, що ми відновимо тристоронні переговори. Ми їх відновили. Ми призначили нову зустріч. Саме цього хоче президент Трамп", - сказав Віткофф.

Він також підтвердив, що до наступного раунду переговорів щодо війни в Україні долучаться представники Європи.

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