Працюють на Путіна: сенатори жорстко розкритикували спецпосланців Трампа

Віткофф і Кушнер підривають здатність України домовитися про справедливий і тривалий мир.

Впливові сенатори-демократи Грегорі Мікс (старший демократ у Комітеті з закордонних справ), Адам Сміт (старший демократ у Комітеті з питань збройних сил), а також сенатор США Джек Рід (старший демократ у Комітеті Сенату з питань збройних сил) розкритикували позицію переговірників Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера і звинуватили їх у пособництві Володимиру Путіну. Відповідна заява опублікована на сайті Комітету з закордонних справ Палати представників США.

"Україна продовжує завдавати величезних втрат російській армії та підривати російську економіку, тоді як спеціальні посланці США продовжують підривати здатність України домовитися про справедливе й довгострокове врегулювання жорстокого та незаконного вторгнення Путіна", – йдеться у заяві.

Крім того, сенатори звинувачують Віткоффа та Кушнера в повторенні тез Кремля щодо перегляду європейської безпеки та можливого виведення військ зі Східної Європи з метою ослаблення НАТО.

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Крім того, Кушнер і Віткофф постійно чинять тиск на Київ, вимагаючи поступитися суверенними українськими територіями, зокрема "поясом фортець". Вони також неодноразово діяли в обхід розвідувального співтовариства США та Державного департаменту, підриваючи їхню роботу.

"Їхній підхід, характерний для Трампа – розглядати боротьбу цілого народу за своє виживання як звичайну угоду з нерухомістю, – створює загрозу для глобальної стабільності. І вони, і Трамп працюють на Путіна, а не в інтересах народу Сполучених Штатів", – підкреслюють сенатори.

У заяві наголошується, що Путін реагує лише на силу, а спроби зняти з нього тиск, одночасно підриваючи позиції України, ніколи не приносили й не принесуть успіху.

"Президенту слід пояснити Кушнеру та Віткоффу, що капітуляція у питанні України та заспокоєння Путіна не приведуть ані до миру, ані до зміцнення позицій", – підсумовується у заяві.

Переговори Віткоффа та Кушнера з Путіним

12 листопада Віткофф і Кушнер провели багатогодинні переговори з Путіним у Кремлі.

Кушнер назвав зустріч із Путіним змістовною та зазначив, що вона стане основою для наступних багатосторонніх переговорів. Він також заявив, що новий раунд відбудеться наступного тижня.

Тепер американські представники вирушать до Дубліна (Ірландія), де зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським і проінформують його про підсумки зустрічі в Москві.

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