«Учня» затримали у «Веселому»

00:09, 29 липня 2008
Харьків
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Вартість контрабанди - 500 тис.  грн.

Харків. 29 липня. УНІАН. Працівники Антикорупційного бюро Головного управління боротьби з організованою злочинністю спільно з співробітниками відділу прикордонної служби «Веселе» Харківського прикордонного загону затримали організовану злочинну групу у складі чотирьох осіб, організатором якої був відомий кримінальний авторитет на прізвисько «Учень».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, злочинців затримали за 100 метрів до державного кордону України з Росією. Вони намагалися на двох автомобілях «УАЗ» перетнути кордон, незаконно ввізши до Росії одяг китайського виробництва. Також оперативники ГУБОЗ встановили і затримали третій автомобіль «УАЗ» під керуванням одного з членів ОЗГ, що повертався до місця перевантаження з території РФ. Для перевантаження були залучені п’ять вантажників, яких найняв і привіз на місце події «Учень».

Автомобілі з товаром вилучені, приблизна вартість китайського одягу становить 500 тисяч гривень.

За даним фактом вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

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