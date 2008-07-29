«Учня» затримали у «Веселому»

Харків. 29 липня. УНІАН. Працівники Антикорупційного бюро Головного управління боротьби з організованою злочинністю спільно з співробітниками відділу прикордонної служби «Веселе» Харківського прикордонного загону затримали організовану злочинну групу у складі чотирьох осіб, організатором якої був відомий кримінальний авторитет на прізвисько «Учень».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, злочинців затримали за 100 метрів до державного кордону України з Росією. Вони намагалися на двох автомобілях «УАЗ» перетнути кордон, незаконно ввізши до Росії одяг китайського виробництва. Також оперативники ГУБОЗ встановили і затримали третій автомобіль «УАЗ» під керуванням одного з членів ОЗГ, що повертався до місця перевантаження з території РФ. Для перевантаження були залучені п’ять вантажників, яких найняв і привіз на місце події «Учень».

Автомобілі з товаром вилучені, приблизна вартість китайського одягу становить 500 тисяч гривень.

За даним фактом вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.