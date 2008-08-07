З 1 вересня зростуть ціни на газ для населення

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) переглянула роздрібні диференційовані тарифи на газ для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні в четвер.

Для споживачів, щорічний об`єм споживання яких не перевищує 2,5 тис. кубометрів природного газу, тарифи виростуть: за наявності газових лічильників на 13,7% - до 35,82 коп. за метр кубічний (з урахуванням ПДВ), без газових лічильників на 14,1% – до 39,36 коп. за метр кубічний (з ПДВ). За умови, що обсяг споживання не перевищує 6 тис. куб. метрів за рік, тариф підвищиться: з газовим лічильником на 13,5% – до 54,24 коп. за куб. м (з ПДВ), без лічильника – на 13,4% до 59,64 коп. за куб. м (з ПДВ). При обсязі споживання природного газу до 12 тис. куб. метрів за рік, тариф підвищено: при наявності газового лічильника – на 13,3% до 1 грн. 11 коп. за куб. м (з ПДВ), без лічильника – на 14,1% до 1 грн. 22,1 коп. за куб. м (з ПДВ). За умови, що обсяг споживання газу перевищує 12 тис. кубометрів за рік, тариф на газ зросте: при наявності газових лічильників на 13% – до 1 грн. 32,6 коп. за куб. м (з ПДВ), за відсутності – на 13,1% до 1 грн. 45,86 коп. за куб. м (з ПДВ).

Тарифи набувають чинності з 1 вересня 2008 року.

Роздрібні ціни на газ для населення не переглядалися з кінця 2006 року.