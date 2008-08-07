Харків просить уряд взяти до держвласності будівлю Держпрому

Харків. 7 серпня. УНІАН. Харківська обласна рада просить Кабінет міністрів України взяти будівлю Держпрому до держвласності.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати ухвалили на сьогоднішній сесії. З ініціативою внесення його до порядку денного виступили вчені Харківського національного університету імені Каразіна. Вони сподіваються, що після того, як держава візьме Держпром у власність, вона передасть цю споруду учбовому закладу.

Вчені вважають, що передача будівлі Держпрому створить необхідні передумови і перспективи для входження вузу в коло найпотужніших університетів світу і цим суттєво підвищить конкурентоздатність харківської освіти і науки як на національному, так і міжнародному рівнях.

Це дасть можливість створення і подальшого розвитку у Харкові унікального центру інтеграції передової науки і високих технологій за участі провідних вузів Харкова, закладів НАНУ і наукоємних виробництв.

Посилення матеріально-технічної бази університету шляхом приєднання до нього корпусів Держпрому дозволить не лише суттєво покращити умови навчання і науково-дослідної роботи, а також організувати конструктивну взаємодію університетських кафедр з державними та іншими структурами, забезпечити теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих кадрів для органів державного управління та місцевого самоврядування.

Довідка УНІАН. Зараз у Держпромі, що належить до спільної власності територіальних громад, сіл та селищ, міст області, знаходяться державні установи та управління Харківської облдержадміністрації.

У Харківському національному універсітеті зараз навчаються 12 тис. студентів. Нещодавно йому було передано приміщення колишньої військової академії. Держпром може стати третьою висотною будівлею в складі ХНУ, що створить своєрідний комплекс на центральній площі Харкова.