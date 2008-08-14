Заповідний фонд Харківщини поповниться двома заповідниками

Барвінківська районна рада Харківської області дала попередню згоду на введення до природно-заповідного фонду Харківщини ботанічного заповідника «Мар’ївський» (загальною площею 8,8 га) і гідрологічного заповідника «Дмитрівський» (площею 39,7 га). Про це повідомляє офіційний сайт Барвінківської райради.

Довідка. Природно-заповідний фонд Харківської області налічує майже 250 об’єктів і територій, в тому числі 10 об’єктів загальнодержавного значення. Процент заповідності становить близько 3,5% від загальної площі Харківщини.