Харків”яни поставили шахтарям Донбасу найбільшу партію техніки

ВАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» відправив об’єднанню «Павлоградвугілля», що у Дніпропетровській області, велику партію гірничо-шахтного устаткування.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор підприємства Геннадій ВИСОЦЬКИЙ, тим самим виконано одне з найбільших замовлень нинішнього року. Воно оцінюється в 35 млн. грн., що складає майже п’яту частину обсягу продукції, реалізованої з початку 2008 р.

Шахтарям Західного Донбасу відвантажено партію скребкових конвеєрів типу СП-251 та СП-271 і запасні частини до них. Таким чином, зазначив Г.ВИСОЦЬКИЙ, з 16 замовлень вже виконано 11, решта буде реалізована упродовж цього та наступного місяця.

Довідка. ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря" є одним із основних виробників України з випуску скребкових конвеєрів для вибоїв вугільних і калійних шахт, головних світильників і лампового устаткування, запчастин до гірничо-шахтного устаткування.