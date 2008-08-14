Харківська влада пропонує орендарям збільшити плату за землю

Органи влади Харківської області запропонували орендарям земельних паїв збільшити ставку за користування ними до 2,5% - 3% .

Про це УНІАН повідомив начальник Головного управління агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації Михайло ЖОРНИК.

За його словами, зараз ставка за користування земельними паями становить в середньому 1,5%. А у зв’язку з очікуваними великими прибутками агропідприємств від рекордного для області валового збору ранніх зернових в 3,2 млн. тонн влада рекомендувала переглянути умови оренди землі у бік збільшення, щоб власники паїв відчули на собі результати такого врожайного року.

М. ЖОРНИК зазначив, що громадяни уклали 138,4 тис. договорів оренди землі з приватним підприємствами, кооперативами, товариствами, фермерськими господарствами на довгостроковий термін (у середньому на 10 років). Він додав, що такі угоди реєструються в Державному земельному кадастрі і в доповненнях до них зазначається, що умови оплати за користування земельними ділянкамивони можуть переглядатися за згодою сторін.

За словами М. ЖОРНИКА, минулого року загальна сума виплат за оренду земельних часток (паїв) у грошовому еквіваленті сягнула по Харківській області 108,8 млн. грн.

Довідка. Земельний фонд Харківської області становить 3141,8 тис. га, де сільськогосподарські угіддя займають 77%. У приватній власності перебуває 1827,3 тис. га, у державній - 1314,5 тис. га.