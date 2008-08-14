Харківські комбайнери рекордно молотять на імпортній техніці

Механізатори агрогосподарств Харківської області на комбайнах іноземного виробництва добиваються рекордних намолотів.

Про це УНІАН повідомив заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку Харківської ОДА Володимир ЯРМАК.

"Якщо раніше великим досягненням вважався намолот 1 тис. тонн збіжжя, то нинішніх жнив уже 395 комбайнерів регіону досягли такого рубежу”, - сказав він.

Зоктема, зазначив В.ЯРМАК, Юрій ЄФРЕМЕНКО з ТОВ СП "Ягідне" Куп’янського району видав з бункера свого комбайна 5479 тонн зерна, Геннадій ЩИРИЙ із СТОВ "Мрія" того ж району - 4432 тонни, а також Володимир ЛУЦЕНКО із ТОВ "Орілька-інвест" Первомайського району - 4422 тонни.

В.ЯРМАК повідомив, що на ланах Харківщини працює понад 500 імпортних машин з 2,7 тис. комбайнів наявних у господарствах та агросервісних фірмах регіону.

Довідка. У 2008 р. ранні зернові та зернобобові займають у Харківській області 794 тис. га. Нині зібрано урожай на 98% площ, які підлягають збиранню.