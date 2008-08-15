На День Незалежності УНП влаштує у Харкові парад вишиванок

До Дня Незалежності Українська народна партія влаштує у Харкові унікальний парад вишиванок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УНП з посиланням на інформацію голови Харківської обласної організації партії Василя ТРЕТЕЦЬКОГО.

Харківська УНП закликає відзначити 24 серпня чергову річницю української самостійності у вишитій сорочці. Для тих, хто не має вишиванки, УНП приготувала стильний подарунок - вишиті нашивки із українськими орнаментами, які чіпляються до футболок, джинсів, светрів, сорочок, капелюшків, кашкетів, торбинок.

Збір учасників параду - 24 серпня о 10.30 біля пам’ятника Тарасові Шевченку.