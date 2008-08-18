”Шахтар” - ”Металіст” – 2:2

Діючий чемпіон України донецький "Шахтар" вчора, програючи по ходу зустрічі з різницею в два м`ячі, звів домашній матч проти харківського "Металіста" до нічиї.

Про це повідомляє сайт європейського футболу uefa.com.

Харків`яни перші відкрили рахунок - ударом зі штрафного з 25 метрів від воріт бразилець Жажа Коельо забив гол. На останній хвилині першого тайму молдавський захисник "Металіста" Віталій Бордіян забив другий м`яч у ворота "Шахтаря" - 2:0.

Проте гірники знайшли в собі сили змінити хід гри. Завдяки дублю Брандао "Шахтар" завершив поєдинок в нічию.

Підсумкові 2:2 ускладнили турнірні позиції обох претендентів на лідерство в прем`єр-лізі. "Шахтар" зайняв 7-е місце у середині таблиці, набравши в п`яти стартових турах лише шість очок. А "Металіст", який до цього обіграв у Києві "Динамо" (2:1), поступився другою позицією столичній команді - з 10-ма очками "Динамо" вийшло на друге місце в таблиці, де відстає на 5 пунктів від донецького "Металурга".