До 1 вересня на Харківщині замінять зношені класні дошки

11:51, 27 серпня 2008
Харьків
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Заміні підлягають 2942 дошки

Харків. 27 серпня. УНІАН. До 1 вересня на Харківщині  будуть замінені всі зношені класні дошки.

Про це повідомляє офіційний сайт Харківської ОДА.

За словами начальника головного управління освіти і науки облдержадміністрації Віктора ГАРКАВЦЯ, заміні підлягають 2942 дошки із 10354. З обласного бюджету виділено 3,977 млн. грн. (80%), з бюджетів районів і міст – 994,3 тис. Фактично залишилося завезти дошки до 5 районів.

Що стосується виконання програми комп’ютеризації школи, то на Харківщині паралельно діють дві програми – державна і обласна. Тендерні процедури завершуються і протягом вересня-жовтня в області повністю буде завершено комп’ютеризацію шкіл. "Вже цього року ми приступили до комп’ютеризації управлінської діяльності дошкільних закладів", - підкреслив В.ГАРКАВЕЦЬ.

Аналогічна ситуація, за його словами, із забезпеченням автобусами для підвозу школярів та вчителів. Діючі дві програми (державна і обласна) дозволять цього року поповнити автобусний парк 27 машинами. "Завершуються тендерні пропозиції. Найближчим часом розпочнеться надходження автобусів", - зазначив В.ГАРКАВЕЦЬ.

Враховуючи велику географію підвозу учнів та вчителів до місць навчання, профільними управліннями облдержадміністрації в літній період проведено комісійне обстеження та ревізію під’їзних доріг. За результатами обстеження з метою недопущення аварій і забезпечення безпеки перевозу прийнято рішення про поточний ремонт 378,9 км доріг. Цю роботу виконують усі дорожні служби районів під керівництвом облавтодору.

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