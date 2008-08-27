Добкін: необхідно визначити причини пожежі на «Барабашове»

Харків.27 серпня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН звернувся до начальника Головного управління МВС України в Харківській області генерал-лейтенанта Віктора РАЗВАДОВСЬКОГО з вимогою негайно озвучити причини пожежі в торгівельному центрі "Барабашове", яка виникла у квітні цього року.

Про це повідомляє офіційний сайт Харківської міської ради.

За словами М.ДОБКІНА, приховання цієї інформації могло послужити причиною повторного загоряння торгівельних площ ринку, оскільки відповідними службами не було враховано висновки як фахівців МНС, так й жорсткі вимоги з протипожежної безпеки.

М.ДОБКІН зазначив, що керівництво торгівельного центра "Барабашове" не виконало рішення міської комісії з надзвичайних ситуацій, чим наразило на небезпеку як підприємців, так і жителів околишніх вулиць. Він підкреслив, що неприпустимо справжні причини пожежі "топити" у болоті політичних чвар, коли мова йде про безпечне проживання в місті.