Харківщині не вистачає вчителів

Харків. 27 серпня. УНІАН. У Харківській області додаткова потреба в педагогічних кадрах на 2008/ 2009 навчальний рік складає 559 вчителів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам заступник голови Харківської обласної держадміністрації Людмила БЄЛОВА.

За її словами, залишається не закритими 387 вакансій з різних предметів, з них 140 –у Харкові. Найбільш дефіцитними продовжують залишатися такі педагогічні спеціальності, як англійська мова, фізико-математичного напряму, фізична культура, уроки праці. Із 804 вчителів інформатики тільки 70% мають фахову підготовку.

Л.БЄЛОВА сказала, що у Харківської області більше десяти вузів готують учителів для школи. Але випускники вищих навчальних закладів з неохотою йдуть працювати до коли. На її думку, кадрова проблема з’явилась через незабезпеченість вчителів житловими умовами. У 2007 р. житло надано лише 25 сім’ям, у той час як на квартирному обліку перебуває 1985 педагогічних та науково - педагогічних працівників.

Довідка УНІАН: У дошкільних, загальноосвітніх та позакласних навчальних закладах Харківської області працює більше 22 тис. педагогічних працівників.