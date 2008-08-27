Проводиться евакуація через пожежу на складах боєприпасів

Київ. 27 серпня. УНІАН. Через пожежу на військових складах в/ч А0829 61 арсеналу південного оперативного командування ЗСУ проводиться евакуація жителів військового містечка, розташованого поблизу м. Лозова Харківської області.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в правоохоронних органах, пожежа спалахнула близько 16.30 внаслідок загоряння трави.

За даними джерела, вогонь перекинувся на територію відкритих складів боєприпасів, на яких зберігається 90 тис. тонн снарядів, 80-міліметрових мін, 150-міліметрових реактивних снарядів.

Як відзначив співрозмовник агентства, «ситуація погіршується через спеку та сильний вітер». Наразі на місці пригоди працює два пожежних танки, на підході інша пожежна техніка.

Довідка: Лозова - велика сортувальна залізнична станція. Також там знаходяться локомотивне депо і інші підприємства залізничного транспорту.

Пасажирські потяги, що перетинають лозовский вузол, сполучають Москву, Київ і Харків з Донбасом, Придніпров`ям, Кримом, Кавказом. У Лозовій роблять зупинку такі фірмові потяги, як 15/16 "Придніпров`я" Дніпропетровськ - Москва, 19/20 "Лугань" Луганськ - Київ, 81/82 "Харків" Харків - Сімферополь.

У структурі вантажних перевезень - донецьке вугілля, чорні метали, продукція машинобудівної індустрії.