Справу про наркопристрасті батьків міста передано до суду
14:38, 02 вересня 2008Харьків
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Керівникам «світить» штраф?
Харків. 2 вересня. УНІАН. Головним слідчим управлінням МВС України закінчено розслідування і передано до суду кримінальну справу щодо жителів Харківської області, затриманих за розповсюдження в особливо великих розмірах важких наркотиків.
Як повідомляє сайт ГУ МВС України у Харківській області, за результатами розслідування складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 44 КУоАП (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах) стосовно керівників Харківської міської ради.
Усі матеріали направлено до суду для прийняття рішення.
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