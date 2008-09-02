Справу про наркопристрасті батьків міста передано до суду

Харків. 2 вересня. УНІАН. Головним слідчим управлінням МВС України закінчено розслідування і передано до суду кримінальну справу щодо жителів Харківської області, затриманих за розповсюдження в особливо великих розмірах важких наркотиків.

Як повідомляє сайт ГУ МВС України у Харківській області, за результатами розслідування складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 44 КУоАП (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах) стосовно керівників Харківської міської ради.

Усі матеріали направлено до суду для прийняття рішення.