17-річний юнак упав у шахту ліфта

Харків. 5 вересня. УНІАН. Юнак 1990 року народження упав у шахту ліфта з 8-го поверху одного з будинків Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося 4 вересня близько 9-ї години вечора у будинку по вулиці Червоноармійській, 8/10.

За словами представника прес-служби, про те, що хлопець падав з 8-го поверху, стало відомо з вуст самого юнака. Він лежав зверху на кабіні ліфта на другому поверсі, коли прибули рятувальники. Їм довелося розрізати кабіну старого ліфта, аби зняти хлопця. Швидка допомога, яка вже прибула на місце події, з численними травмами доправила його до міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

Обставини події з’ясовуються, повідомили у прес-службі.