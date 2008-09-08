Фельдман вірить у відродження коаліції

Харків. 8 вересня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН (БЮТ) вважає, що демократична коаліція у Верховній раді України може відродитися до середини вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, свій прогноз на події в парламенті О.ФЕЛЬДМАН висловив сьогодні на прес-конференції у Харкові.

«Ми очікуємо, що демократична коаліція відродиться», - сказав О.ФЕЛЬДМАН, зазначивши, що це має відбутися якомога швидше. «Країна має жити і працювати, а не перебувати у стані коми», - сказав він.

Водночас народний депутат скритикував політичні силі та політиків, дії яких призвели до розколу коаліції. «БЮТ не зраджував своїх виборців, це вони розколювали коаліцію і блокували роботу», - зазначив О.ФЕЛЬДМАН. «Багато говорили, - сказав він, - що БЮТ розколюють, і частина депутатів перейде до «Єдиного Центру» та Партії Регіонів, але, як виявилося, це була провокація».

При цьому, вину за події в парламенті бютівець покладає на Банкову. «Керували розколом демократичної коаліції з Секретаріату Президента», - заявив О.ФЕЛЬДМАН.

Прогнозуючи події, він не виключив, що може «буде не ідеологічна коаліція, а коаліція для вирішення певних нагальних проблем».

Водночас депутат-бютівець висловився за можливість співпраці різних політичних сил, коли вони виявляють конструктивний підхід у розв’язанні кризи.

«Домовлятися можна з Партією регіонів, можна і з КПУ, можна домовлятися будь з ким, хто хоче працювати на користь держави», - вважає О.ФЕЛЬДМАН.