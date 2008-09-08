У двох районах Харкова припинять подачу води
18:39, 08 вересня 2008Харьків
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Повідомляє КП «Вода»
Харків. 8 вересня. УНІАН. У двох районах Харкова тимчасово припиняється водопостачання.
Як повідомляє сайт міськради з посиланням на КП «Вода», у зв`язку проведенням планово-попереджувального ремонту тимчасово з 8.00 10.09.08 р. до 8.00 11.09.08 р. буде припинено водопостачання частини Дзержинського району, обмеженої Саржиним яром, вул. Клочківською, окружною дорогою до сел. П’ятихатки, Бєлгородським шосе, вул. Сумською до Шатилової дачі.
Без води залишиться і частина Київського району, що обмежена селищами Шишківка, Сокольники, Помірки, Жуковського, а також підприємства та установи, розташовані на Білгородскому шосе.
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