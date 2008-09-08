Завод ім. Малишева працює у 1,5 рази активніше

Харків. 8 вересня. УНІАН. Сьогодні завод ім. Малишева працює майже в півтора рази активніше, ніж минулого року, але цього недостатньо.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на першого заступника начальника Головного управління промисловості, транспорту і зв`язку ОДА Ігоря КОЛОТА.

Проте, аби позбавитися від заборгованості із зарплати, цього недостатньо, зазначив він.

За інформацією І.КОЛОТА, завод заборгував своїм працівникам10 млн. грн.

«Щоб розрахуватися із співробітниками, обсяги виробництва на підприємстві мають становити як мінімум 400 млн. грн., тоді як сьогодні прогнозований річний показник знаходиться на рівні 230 млн. грн.», - зазначив перший заступник начальника ГУ.

І.КОЛОТ вважає, що питання погашення заборгованості з виплати зарплати на заводі може бути вирішене ще до кінця цього року, хоч і з певними складнощами.