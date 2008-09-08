Аваков просить ще 11 млн. грн. для Лозової

Харків. 8 березня. УНІАН. Харківська облдержадміністрація направила до Кабінету міністрів України документи на відшкодування ще 11 млн. грн. на ліквідацію наслідків вибухів боєприпасів на 61-му арсеналі Міноборони України, розташованому під Лозовою.

Як повідомляє сайт ОДА, про це поінформував перший заступник голови облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ. Перший заступник керівника області також нагадав, що Уряд вже виділив 17 млн. грн. на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації в Лозовій.

Виходячи з цього, В.БАБАЄВ не бачить необхідності виділяти кошти на матеріальну допомогу з обласного бюджету. Перший заступник голови губернатора заявив, що депутатам облради слід було б виділити гроші на реконструкцію конкретних об`єктів соціальної сфери.