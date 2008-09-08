На Сході поки що спекотно

Харків. 8 вересня. УНІАН. В Україні найближчими днями синоптики прогнозують зниження температури повітря.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра, 9 вересня, у західних областях вночі часом дощі, грози, місцями сильні зливи, шквали 15-20 м/с, вдень без опадів. Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°.

На решті території вночі без опадів, вдень у північних, центральних областях та місцями у південній частині короткочасний дощ, гроза, в окремих пунктах шквал 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 21°, вдень 24-29°, у південній та східній частині 30-33°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий.

10-11 вересня утримається мінлива хмарність. У східних, північних, центральних областях невеликі дощі, місцями грози; на решті території переважно без опадів. Температура у західних областях вночі 8-13°, вдень 10 вересня 19-24°, 11 вересня 16-21° (на Закарпатті 21-26°), в Карпатах вночі 4-9°, вдень 10-15°; у північних областях 10 вересня вночі 9-14°, вдень 19-24°, 11 вересня вночі 7-12°, вдень 12-17°; на решті території 10 вересня вночі 11-16°, у південних областях та на узбережжі морів до 20°, вдень 21-26°, у південній частині та східних областях місцями 29-31°; 11 вересня зниження температури вночі до 9-14°, вдень до 18-23°, на крайньому півдні місцями 25-28°.

12-13 вересня без істотних опадів, лише 12 вересня у південній частині та східних областях місцями короткочасний дощ, вдень 13 вересня в західній частині дощі.

Подальше поступове зниження температури вночі до 4-10° тепла, на узбережжі морів до 11-16° (13 вересня у північній половині до 1-7° тепла, на грунті місцями заморозки 0-3°); вдень до 11-18° тепла, на півдні та Закарпатті до 16-22°.

Завтра у Києві та області мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.

10-11 вересня у столиці та області утримається мінлива хмарність. 10 вересня вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, місцями гроза; температура вночі 9-14°, вдень 19-24°. 11 вересня місцями невеликий дощ; температура вночі 7-12°, вдень 12-17°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

12- 13 вересня без істотних опадів. Подальше зниження температури вночі 12 вересня до 4-9° тепла, 13 вересня до 1-7° тепла, а на грунті місцями до заморозків 0-3°; вдень 11-16° тепла.