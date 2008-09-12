Вихідними на Сході дощитиме

Харків. 12 вересня. УНІАН. У суботу, 13 вересня, на території України, за прогнозами синоптиків, буде хмарно з проясненнями. У південній частині, Дніпропетровській, Кіровоградській областях та у Приазов`ї очікуються дощі, грози, місцями сильні зливи, град. На решті території пройде невеликий короткочасний дощ, окремі грози; в західних областях вночі помірний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с, в південній та у східній частині місцями пориви вітру та шквали 17-22 м/с. Температура вночі 4-9°тепла, вдень 9-14°; у південній частині та на Закарпатті вночі 8-13°, на узбережжі морів до 15°, вдень 14-19°, на крайньому сході та у Приазов`ї до 23°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 14-15 вересня утримається хмарна погода з проясненнями. 14 вересня у східній частині, Приазов`ї та Криму будуть дощі, окремі грози, місцями сильні зливи, град, шквали та пориви вітру 15-20м/с; на решті території невеликі дощі (вдень місцями), в західних областях без істотних опадів.

15 вересня в Україні без істотних опадів, лише у західних (окрім Рівненської та Волинської), Вінницькій, Одеській областях часом дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Температура вночі 4-9° тепла, 14 вересня у східній та південній частині 7-12°, на узбережжі морів до 18°; вдень 10-15°, 15 вересня у прикарпатських областях місцями 8-9°, у південній частині, а 15 вересня і у східних областях 16-21°; в Карпатах вночі і вдень 2-7° тепла, вночі на грунті та місцями у повітрі заморозки 0-3°. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

16- 17 вересня часом пройдуть дощі, 16 вересня у південній частині та центральних областях місцями сильні. Температура вночі 4-10°, на узбережжі морів до 13°; вдень 12-17°, в Криму 18-23°.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями. 13 вересня у Києві вночі без істотних опадів, вдень пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°. По області 13 вересня вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°тепла, вдень 9-14°.

14-15 вересня у Києві та столичній області буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі 14 вересня невеликий дощ. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с. 16-17 вересня - часом дощі. Температура вночі 4-9°, вдень 12-17°.