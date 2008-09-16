Кернес зовсім не магістр

Харків. 16 вересня. УНІАН. Заява секретаря Харківської міської ради Геннадія КЕРНЕСА про те, що він закінчив Національну академію державного управління при Президентові України, є не достовірною.

Про це повідомляє сайт Головного управління МВС України в Харківській області.

«На офіційний запит ГУ МВС України в Харківській області від директора Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові, - йдеться у повідомленні, - була отримана така відповідь:

«На Ваш лист повідомляємо, що КЕРНЕС Геннадій Адольфович, 1959 року народження, в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України не навчався, диплом магістра державного управління не отримував».