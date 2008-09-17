В Дергачах стало фабрикою більше

Харьков. 17 сентября. УНИАН. В районном центре Дергачи состоялось официальное открытие фабрики «Амкор Ренч Украина», входящей в структуру международного Концерна «Амкор».

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-атташе мероприятия Елена ЕРМОЛАЕВА, основным направлением деятельности предприятия в Дергачах является выпуск высококачественной сигаретной упаковки для международных табачных фабрик, представленных на рынке Украины.

Новый проект предусматривает два этапа строительства с оборудованием двух технологических линий. Первая из них была запущена в марте 2008 г. Мощность одной линии составляет 1,5 млрд. этикеток в год (14 тыс. тонн картона). Общий объем инвестиций составляет 20 млн. долл. США. Сегодня фабрика работает в три смены. Общая численность персонала - 77 человек.

Выступая на церемонии открытия фабрики, заместитель губернатора Харьковской облгосадминистрации Ярослав ЮЩЕНКО отметил, что с приходом на Харьковщину всемирно известного концерна «Амкор» область «рассчитывает на активное приобщение к мировому производственному опыту и освоение новых современных технологий».

Директор компании «Амкор Лимитед» Кеннету МАККЕНЗИ поблагодарил руководство области за сотрудничество, и отметил, что сейчас на Харьковщине создан благоприятный инвестиционный климат, который стимулирует приход зарубежных предпринимателей. К.МАККЕНЗИ при этом сообщил, что в будущем на фабрике в Дергачах планируется расширить производство.

Справка УНИАН. Концерн «Амкор» занимает ведущее место в мире среди компаний по производству упаковки. Штаб-квартира компании находится в Австралии, предприятия концерна расположены в 36 странах мира. Всего в мире «Амкор» насчитывает 220 предприятий, производящих широкий спектр упаковочной продукции, включая: гибкую и пленочную упаковку, стеклянные и полиэтиленовые бутылки и банки, алюминиевые банки, упаковку для сигарет, специализированную картонную упаковку, гофрированную бумагу и коробки, контейнеры для еды и напитков, а так же дистрибуцию упаковки и сопутствующих товаров.

Дивизион «Амкор Ренч», к которому относится фабрика «Амкор Ренч Украина», играет ведущую роль на рынке производства табачной упаковки. Штаб квартира дивизиона находится в Швейцарии и он располагает 7 заводами в Европе - в Швейцарии, Франции, Германии, Польше, Португалии, России, и Украине, а также 10 фабриками в Китае, фабрикой в Малайзии, фабрикой в Сингапуре и фабрикой в Австралии.