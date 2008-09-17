У Харкові судитимуть шайку, яка вивозила до Москви «трударів»

Харків. 17 вересня. УНІАН. Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління МВС України в Харківській області передало до суду матеріали справи про торгівлю людьми, у якій проходять 150 потерпілих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам в.о. начальника Управління Вадим КОНОНИХІН.

За його словами, у злочинах звинувачуються 5 громадян України, які протягом січня-травня 2007 р. під приводом легального працевлаштування, з використанням обману та уразливого стану осіб, займалися вивозом громадян України з Харкова до Москви з метою подальшої трудової експлуатації.

У ході розслідування цієї кримінальної справи встановлено понад 150 потерпілих та порушено 19 кримінальних справ за ознаками злочину передбаченого ст. 149 ч. 2 КК України.

За даними Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, з початку 2008 р. правоохоронцями проведено ряд оперативно-розшукових заходів, спрямованих на покращення роботи з боротьби зі злочинами у сфері торгівлі людьми та суспільної моралі. В цілому було порушено 130 кримінальних справ, в скоєнні яких обвинувачуються 76 осіб. Так, загалом цього року було зібрано матеріали, за якими порушено 130 кримінальних справ за фактами торгівлі людьми, пропаганди насилля та жорстокості, виготовлення та розповсюдження порнографії, звідництва для розпусти, втягнення в зайняття проституцією та сутенерство.