Харків. 20 вересня. УНІАН. Сьогодні у Харкові розпочав роботу Великий Слобожанський ярмарок.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії відкриття ярмарку, який проходить у виставковому центрі «Радмир Експохол», взяли участь керівники області, посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН, посли інших зарубіжних країн, керівники офіційних і ділових делегацій, зокрема, з Польщі та В’єтнаму.

Вітаючи учасників і гостей, губернатор Арсен АВАКОВ підкреслив особливе значення Великого Слобожанського ярмарку для розвитку торговельно-економічних і культурних зв`язків між Харківською областю та зарубіжними країнами.

За словами А.АВАКОВА, лише завдяки торішньому ярмарку, товарообіг між Харківщиною та Російською Федерацією в 2008 р. збільшився на 30%. «Великий Слобожанський ярмарок - не лише чудова можливість відпочити і розважитися, - сказав керівник області, - але й зручне місце для налагоджування нових контактів та розвитку вже існуючих зв`язків між представниками різних країн і народів».

У свою чергу, В.ЧЕРНОМИРДІН зазначив, що товарообіг з окремими областями України сягає 60%. За його словами, товарообіг між Росією та Україною в цілому виріс на 35% і становить 35 млрд. дол.

На цьогорічному ярмарку свої експозиції представили великі державні підприємства Харківщини, зокрема, «Завод ім. Малишева», «ФЕД», ХЕМЗ, а також ВАТ «Турбоатом», ВАТ «Світло Шахтаря»», Ізюмський приладобудівний завод.

В рамках ярмарку, який триватиме до 21 вересня, пройдуть, зокрема, міжнародний економічний форум, міжнародна виставка «Наука і виробництво».