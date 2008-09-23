На Харківщині зросли темпи промислового виробництва

Харків. 22 вересня. УНІАН. Темпи зростання обсягів промислового виробництва на Харківщині за вісім місяців становлять 110,6%.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА з посиланням на начальника Головного управління економіки облдержадміністрації Анатолія ДУЛЕНКА.

При цьому він візначив, що темпи зростання обсягів промислового виробництва на Харківщині вищі, ніж в інших промислових регіонах і в середньому по Україні.

В цілому по Україні, повідомив він, цей показник становив 106,3%. У Дніпропетровській області - 103,4%, Донецькій - 102,9%, Запорізькій - 109,7%, Луганській - 106,2% і 87,8% в Полтавській області.