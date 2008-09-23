До зими готові 96% лікувальних установ області

Харків. 23 вересня. УНІАН. До роботи взимку цілком готові 96% лікувальних установ Харківської області

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, за даними фахівців Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації, станом на 20 вересня 2008 р. до роботи в осінньо-зимовий період 2008-2009 років підготовлено 943 із 982 комунальних лікувально-профілактичних закладів. Це кращий показник у порівнянні з такими ж термінами минулого року: 96 проти 94 відсотків.

Зокрема, до зими на 97% готові лікувально-профілактичні заклади сільських районів, на 99% - ФАПи. Виконані роботи з ремонту систем центрального опалення, гарячого та холодного водопостачання, відремонтовані харчоблоки, пральні, гаражі, приведені в належний стан овочесховища.

З метою економії паливно-енергетичних ресурсів у значній частині лікувально-профілактичних закладів столярні вироби замінені на сучасні енергозберігаючі віконні та дверні блоки.

Згідно графіку ведуться роботи по реконструкції котельні Первомайської ЦРЛ, строк виконання яких 1 жовтня 2008 р. Окремою турботою керівників та спеціалістів ГУ охорони здоров’я залишається доля 4 амбулаторій сімейного лікаря та такої ж кількості ФАПів, які потребують додаткового ремонту або переведення в більш пристосовані приміщення. Ці питання зараз відпрацьовуються з районними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, повідомили у прес-службі.