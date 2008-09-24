Аваков про стабільність і НАТО

Харків. 24 вересня. УНІАН. Ситуацію з НАТО Україна розглядає передусім з погляду стабільності для економіки й політичного устрою країни.

Про це сьогодні сказав голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ під час своєї зустрічі у вівторок з Надзвичайним і Повноважним Послом Німеччини в Україні паном Гансом-Юргеном ГАЙМЗЬОТОМ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, на думку А.АВАКОВА, для Німеччини дуже важливо, щоб Європа була максимально стабільною, і тому євроінтеграційні процеси, про які заявила Україна, без сумніву, потребують підтримки.

«Ситуацію з НАТО ми розглядаємо, перш за все, з погляду стабільності для економіки і політичного устрою країни. Це можуть бути різні моделі - від французької «деголлівської» моделі (більш вузький договір) до моделі «м`якої» інтеграції, як сказав Президент Віктор ЮЩЕНКО, при якій на території України не будуть розміщені бази НАТО», - сказав А.АВАКОВ.

На його думку, всі можливі форми співпраці мають передбачати необхідність підтримки України задля ствердження її демократичної моделі розвитку.

«Можливі й інші моделі в співпраці з Російською Федерацією. Але при цьому необхідно, щоб Європа взяла на себе певну частину «ускладнень» перехідного періоду, оскільки в ході цього періоду не можна чекати одних «плюсів» - обов`язково будуть і «мінуси». «Молода» демократія завжди потребує підтримки «старих" демократій», - вважає А.АВАКОВ.