На селі отримують в середньому по 1147 грн.

Харків. 24 вересня. УНІАН. Середня зарплата в сільському господарстві харківської області становить 1147 грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Віктора ЗВЄВЄВА

Він поінформував, що за 8 місяців цього року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в сільському господарстві становить 1147 грн., що в півтора рази більше аналогічного показника минулого року.

Найвищий рівень середньої зарплати у господарствах Кегичівського (1540,86 грн.), Дергачівського (1291,26 грн.) і Чугуївського (1269,52 грн.) районів області.

Найнижчій рівень у господарствах Близнюківського – 788,67 грн., Великобурлуцького – 950,76 грн. та Богодухівського – 969,64 грн. районів.