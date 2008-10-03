Результати матчів Кубка УЄФА
Металіст проходить до групового етапу
Закінчилися у відповідь матчі першого кола Кубка УЄФА з футболу
Вісла - Тоттенхем 1:1 (Перший матч 1:2)
Рапід - Вольфсбург 1:1 (0:1)
Каунас - Сампдорія 1:2 (0:5)
Спартак Москва - Банік 1:1 (1:0)
Униря - Гамбург 0:2 (0:0)
Лех - Аустрія 4:2 (1:2)
Шальке - АПОЕЛ 1:1 (4:1)
Штутгарт - Чорно Море 2:2 (2:1)
Хонка - Расинг 0:1 (0:1)
Кальмар - Фейєноорд 1:2 (1:0)
Левськи - Жиліна 0:1 (1:1)
Русенборг - Брондбю 3:2 (2:1)
Галатасарай - Беллінцона 2:1 (4:3)
МЕТАЛІСТ - Бешикташ 4:1 (0:1) - Джексон 15, 70, Дєвіч 25, Ганцарчик 75 - Нобре 90
Партизан - Тімішоара 1:0 (2:1)
Сент-Етьєнн - Хапоель 2:1 (2:1)
Динамо Бухарест - Неймеген 0:0 (0:1)
Васлуй - Славія 1:1 (0:0)
Стандард - Евертон 2:1 (2:2)
Твенте - Ренн 1:0 (1:2)
Херенвен - Віторія Сетубал 5:2 (1:1)
Артмедіа - Брага 0:2 (0:4)
Спарта - Динамо Загреб 3:3 (0:0)
Цюріх - Мілан 0:1 (1:3) (Шевченко, 70)
Зальцбург - Севілья 0:2 (0:2)
Аякс - Борац 2:0 (4:1)
Копенгаген - ФК Москва 1:1 (2:1)
Брюгге - Янг Бойз 2:0 (2:2)
Удінезе - Борусія 0:2 (2:0) - 4:3 за пенальті
Олімпіакос - Нордшелланд 5:0 (2:0)
Мазервелл - Нансі 0:2 (0:1)
Манчестер Сіті - Омонія 2:1 (2:1)
ПСЖ - Кайзеріспор 0:0 (2:1)
Депортіво - Бранн 2:0 (0:2) - 3:2 за пенальті
Астон Вілла - Літекс 1:1 (3:1)
Бенфіка - Наполі 2:0 (2:3)
Валенсія - Марітіму 2:1 (1:0)
Віторія Гимараеш - Портсмут 2:0 (0:2), матч триває
30 вересня були зіграні матчі
ЦСКА Москва - Славен 1:0 (перший матч 2:1)
Сент-Патрік - Герта - 0:0 (0:2).
Команди, позначені чорним, виходять до групового етапу
Груповий етап триватиме з 23 жовтня по 18 грудня. Його учасники діляться на вісім груп по п`ять команд. Кожна команда проводить в групі по чотири гри - дві вдома, дві на виїзді. До стадії плей-офф виходять володарі перших трьох місць у групах, а також команди, що посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА.