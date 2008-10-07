Салигіна відправлено у відставку

Депутати Харківської облради на позачерговій сесії проголосували за відставку з посади голови облради Василя САЛИГІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували … депутати, проти ….

Пропозиція внести на обговорення позачергової сесії питання про звільнення з посади В.САЛИГІНА надійшла від Фракції регіонів.

За відставку В.САЛИГІНА голосували депутати з інших фракцій, зокрема, «Нашої України» та БЮТ.

«Якщо це питання буде внесено, ми його підтримаємо», - сказав перед початком сесії в інтерв’ю кореспонденту УНІАН голова Харківської облдержадміністрації, депутат облради Арсен АВАКОВ. «Ми за цього голову не голосували, сказав він, – це внутрішні розбори Партії регіонів, і я не вважаю, що цими розборками ми не повинні втягнути обласну раду в розбрат на кілька місяців, коли нам потрібно приймати бюджет»», сказав А.АВАКОВ. На його думку, зняття В.САЛИГІНА «ніяк не вплине на життя області».