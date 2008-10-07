Розширено коридор офіційного курсу гривні

Харків. 7 жовтня. УНІАН. Рада Національного банку переглянула прогнозний показник курсу гривні на 2008 з 4,85 гривні за долар плюс-мінус 4% до 4,95 гривні за долар плюс-мінус 8%.

Про це журналістам повідомив голова ради НБУ Петро Порошенко.

За його словами, таке рішення ради пов`язане із зміною ситуації на валютному ринку.

Таким чином, коридор офіційного курсу розширений з 4,656-5,044 гривні за долар до 4,554-5,346 гривні за долар.

У вівторок, 7 жовтня, курс гривні на міжбанківському ринку вийшов на рівень 5,55-5,6 гривні за долар з 5,31 гривні за долар днем раніше.

На готівковому ринку Києва до середини дня долар купували за курсом 5,2-5,25 гривні за долар, а продавали по 5,32-5,38 гривні за долар. Проте у другій половині дня багато банків, зокрема, дочірній банк Ощадбанку Росії підвищив курс продажу до 5,6 гривні за долар, а потім 5,9 гривні за долар. У регіонах курс продажу долара також досягає 5,9 гривні за долар.

Раніше НБУ заявляв, що погіршення ситуації викликане діями спекулянтів, і він не має наміру витрачати валютні резерви для задоволення спекулятивних операцій.

Подробности