Депутати облради зажадали відставки Луценка

Харків. 7 жовтня. УНІАН. Сьогодні на позачерговій сесії Харківська в ході обговорення питання про діяльність керівництва обласної міліції, яке було внесене фракцією Партії регіонів, пролунали вимоги щодо звільнення з посади Міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати ухвалили рішення звернутися до Верховної ради, Президента України та Генерального прокурора з приводу діяльності міністра Ю.ЛУЦЕНКА, а також щодо начальника Головного управління МВС України в Харківській області Віктора РАЗВАДОВСЬКОГО.

Пропозицію висловити недовіру міністру внесла, зокрема, народний депутат України Інна БОГОСЛОВСЬКА. Вона скритикувала діяльність Ю.ЛУЦЕНКА, зазначивши, що через міністра погано працюють, як вона вважає, і структури МВС в областях.

«Міністр не забезпечує співпрацю з місцевими громадами», - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА, додавши, що через «таких міністрів» приходять і «такі РАЗВАДОВСЬКІ».

У виступі депутат облради, колишній керівник міліції Харкова Андрій МЕЛЬНИЧЕНКО наголосив на численних порушеннях, які, як він вважає, наявні в діяльності В.РАЗВАДОВСЬКОГО. Він вказав, зокрема, на значну кількість справ, порушених стосовно посадовців Харківської міськради та міськвиконкому, провини яких, за його словами, не були доведені судами.

Депутати звинуватили В.РАЗВАДОВСЬКОГО, зокрема, у зловживаннях службовим становищем, в організації «політичних репресій» та в дискредитації органів місцевого самоврядування.

За рішення звернутися щодо Ю.ЛУЦЕНКА та В.РАЗВАДОВСЬКОГО до вищих органів влади проголосували 84 депутати (депутатський корпус налічує 150 депутатів, у роботі сесії брало участь близько 120, до фракції Партії регіонів входить 83 депутати – УНІАН) .

Депутати проголосували також за скасування розпорядження голови Харківської облради від 5 вересня 2008 р. щодо нагородження В.РАЗВАДОВСЬКОГО Почесною відзнакою облради «Слобожанська слава».

Фракції БЮТ та «Наша Україна» на знак протесту проти розгляду питання про діяльність керівництва обласної міліції перед початком обговорення покинули сесійну залу.

Як повідомляв УНІАН, вранці перед голосуванням порядку денного сесії фракція «Наша Україна» висловилася проти обговорення діяльності В.РАЗВАДОВСЬКОГО. Спробу розгляду питання про діяльність керівника та всього облуправління міліції член фракції «НУ» заступник голови Харківської облдержадміністрації Ярослав ЮЩЕНКО назвав політичним переслідуванням. «РАЗВАДОВСЬКИЙ працює правильно, через це, зрозуміло, входить у конфлікт з міською радою Харкова», - сказав Я.ЮЩЕНКО. «Цією акцією, - заявив він, - Партія регіонів хоче розправитися особисто з В.РАЗВАДОВСЬКИМ».

Напередодні позачергової сесії прокуратура Харківської області заявила, що обласна рада не уповноважена давати правову оцінку діяльності Головного управління МВС України в Харківській області, зокрема його начальнику В.РАЗВАДОВСЬКОМУ.

Не брала участі у позачерговій сесії майже вся фракція «Русь – Слобожанський вибір», представник якої умотивував перед початком засідання це рішення тим, що робота сесії являтиме собою «з’ясування внутріпартійних стосунків», у чому члени фракції не побажали брати участі.

У першій половині дня за ініціативою фракції Партії регіонів депутати проголосували за відставку з посади голови облради Василя САЛИГІНА. Новим головою Харківській облради сьогодні було обрано представника Партії регіонів Сергія ЧЕРНОВА, який до цього обіймав посаду заступника голови облради.