У Боровій згоріли 3 особи

Харків. 13 жовтня. УНІАН. Внаслідок пожежі у 2-поверховому будинку в Боровій загинули 3 осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Харківській області, гуртожиток, де у суботу сталася пожежа, був відселений ще 2007 року.

Прибувши на місце рятувальники з’ясували, що горить одна з кімнат двоповерхової будівлі. Пожежу було ліквідовано за 45 хв. На місці пожежі було знайдено троє загиблих чоловіків 1954,1960 та 1972 років народження.

Причина пожежі та збитки нанесені вогнем встановлюються.