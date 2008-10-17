Князевич обіцяє збити ціна на ліки

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Кабінет міністрів робить усі можливі зусилля, щоб стабілізувати ціни на імпортні медикаменти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Харкові заявив Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ.

В.КНЯЗЕВИЧ повідомив, що основною ціллю його офіційного візиту до Харкова є розв’язання питання цін на імпортні медпрепарати, які подорожчали в середньому на 50%.

«Ціни на імпортні препарати підняли трейдери, які займаються ввозом їх на територію України», – сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

«На сьогодні для контролю за цінами на ринку медичних засобів створена міжвідомча комісія на чолі з прем’єр-міністром, – повідомив В.КНЯЗЕВИЧ, – виживаються усі екстрені заходи, щоб ціни не пішли вгору», – додав міністр.

В.КНЯЗЕВИЧ запевнив, що ціни будуть знижені, але не взявся прогнозувати, на скільки.