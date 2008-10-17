Медстрах перейде на євростандарти

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Перехід на європейські стандарти страхової медицини найближчими двома роками є неминучим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на зустрічі зі студентами Харківського національного медичного університету заявив міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ.

«Страхова медицина, – сказав В.КНЯЗЕВИЧ, – не панацея, але це шлях, який треба пройти». За словами міністра, перехід на страхову медицину займе приблизно два роки.

У планах МОЗу є проведення експерименту в певних районах для апробації декількох моделей медичного страхування, повідомив В.КНЯЗЕВИЧ. Перехід на страхову медицину, сказав він, є частиною комплексного реформування системи охорони здоров’я України.