Під час отримання хабара затримано голову сільради

Харків. 23 жовтня. УНІАН. Прокуратура Харківської області за матеріалами Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст.368 (одержання хабара) та ст.369 (давання хабара) Кримінального кодексу України стосовно сільського голови.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, оперативники УБОЗ встановили, за зазначений посадовець за позитивне рішення з виділення земельної ділянки розміром 0,5 га для ведення особистого селянського господарства вимагав від громадянки хабара у сумі 450 тисяч гривень.

Під час проведення спецоперації працівники УБОЗ спільно з працівниками міжрегіонального відділу антикорупційного бюро ГУБОЗ МВС України у службовому кабінеті затримали на “гарячому” голову сільради при отриманні хабара у сумі 450 тисяч гривень. Речові докази – гроші у сумі 450 тисяч гривень вилучено.