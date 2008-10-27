У Харкові встановлено пам`ятник Кушнарьову
08:21, 27 жовтня 2008Харьків
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У церемонії взяли участь рідні політика
Харків. 27 жовтня. УНІАН. У Харкові встановили пам`ятник Євгену Кушнарьову, колишньому голові Харківської облдержадміністрації, народному депутату України, одному з лідерів Партії регіонів.
У церемонії відкриття пам`ятника, який встановлено на могилі Є.Кушнарьова на міському кладовищі №2, взяли участь родичі та колеги політика.
Автор пам`ятника - скульптор Олександр РІДНИЙ.
Як повідомляв УНІАН, Є.Кушнарьов помер 17 січня 2007 року в Ізюмській лікарні від отриманого напередодні вогнепального поранення на полюванні.
Кримінальна справа, яку розслідує прокуратура Харківської області за фактом загибелі політика, ще не передана до суду.
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