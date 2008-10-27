У Харкові встановлено пам`ятник Кушнарьову

Харків. 27 жовтня. УНІАН. У Харкові встановили пам`ятник Євгену Кушнарьову, колишньому голові Харківської облдержадміністрації, народному депутату України, одному з лідерів Партії регіонів.

У церемонії відкриття пам`ятника, який встановлено на могилі Є.Кушнарьова на міському кладовищі №2, взяли участь родичі та колеги політика.

Автор пам`ятника - скульптор Олександр РІДНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Є.Кушнарьов помер 17 січня 2007 року в Ізюмській лікарні від отриманого напередодні вогнепального поранення на полюванні.

Кримінальна справа, яку розслідує прокуратура Харківської області за фактом загибелі політика, ще не передана до суду.