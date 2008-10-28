Аваков може очолити СП - експерт

Харків. 28 жовтня. УНІАН. Прихід нинішнього губернатора Харківщини Арсена АВАКОВА на посаду Голови Секретаріату Президента, особливо після ефективного протистояння з Єдиному Центру на регіональному рівні, цілком можливий і очікуваний.

Так прокоментував інформацію про можливість заміни Віктора БАЛОГИ А.АВАКОВИМ на посаді керівника СП заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«АВАКОВ тривалий час зміг знаходитися поза боротьбою за доступ до Президента і за впливовість в НСНУ. Він, що називається, відстоявся, витримав паузу, при цьому зміг ефективно протистояти на харківському рівні технологічним схемам розширення ЄЦ. У контексті того, що дітище БАЛОГИ – ЄЦ не змогло досягти очікуваного рівня впливовості і популярності, а головне – підтримки Віктора ЮЩЕНКА, можна не сумніватися, що на місце БАЛОГИ прийде той, хто зміг найефективніше протистояти його тактиці. До того ж, АВАКОВ є достатньо харизматичним політиком у своєму регіоні, чий персональний рейтинг вищий, ніж рейтинг партійної структури, яку він представляє», - заявив експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, головним завданням при подібній кадровій рокіровці може бути зміна пріоритетів політичної комунікації.

«ЮЩЕНКУ необхідно змінити не тільки обличчя свого Секретаріату, але й принципи, і пріоритети комунікації. АВАКОВ є достатньо незалежним політиком, якого не можна вважати особисто відданим ЮЩЕНКУ, проте він з тих, хто однозначно зможе не допустити ослаблення вертикалі влади Президента. Також цілком можна чекати, що в приході АВАКОВА ЮЩЕНКО може шукати загальних рис з державним менеджментом іншого харківського політика — покійного Кушнарьова», - відзначив заступник директора АМС.