Будівництво пасажирського терміналу в Харкові призупинене

Харків. 28 жовтня. УНІАН. Будівництво міжнародного пасажирського терміналу в Харкові припинене через фінансові проблеми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Кременчуці повідомив журналістам начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК.

За його словами, згідно з планом, будівництво міжнародного пасажирського терміналу в Харкові мало розпочатися вже у році. «Через кризові явища в економіці поки що необхідно почекати з будівництвом якийсь час, можливо, до місяця. Рядок про його будівництво вже записаний в плані до кінця року, на це заплановано 21 млн. грн.», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові планується побудувати пасажирський залізничний термінал вартістю 150 млн. грн.