Криза активізує шахрайські схеми на банківському ринку
Панічні настрої живлять грунт
Харків. 28 жовтня. УНІАН. Завдяки фінансовій кризі шахрайські схеми, давно відомі на банківському ринку, набувають масового характеру, пише РІА «Новини» з посиланням на газету "Комерсант".
За даними видання, Агентство із страхування внесків (Росія) виявило, що керівники двох з трьох банків, що позбулися ліцензій за останні два місяці, перед самим відкликанням радили клієнтам-юрособам переоформити кошти на своїх рахунках як депозити приватних осіб, на яких поширюється закон про страхування внесків.
Газета нагадує, що з кінця серпня, коли російський банківський сектор уповні відчув на собі вплив світової фінансової кризи, Банк Росії відкликав ліцензії у трьох банків, які входили до системи страхування внесків.
"Ознайомившись з реєстрами кредиторів банків "Прем`єр" і "Євразія-центр", ми виявили, що кількість приватних вкладників і загальна сума їх внесків помітно зросли перед відкликанням ліцензії, а обсяги коштів на рахунках юросіб значно зменшилися", - розповів "Комерсантові" перший заступник гендиректора Агентства Валерій Мірошников.
Поспілкувавшись з клієнтами, представники АСВ з`ясували, що незадовго до відкликання ліцензій компанії за порадою керівництва банків перекидали кошти з рахунків юросіб на оперативно відкриті там же рахунки фізосіб, переважно співробітників компаній. "Користуючись панічними настроями, банкіри пояснювали клієнтам, що переказ коштів з рахунків компаній на рахунки фізосіб - найнадійніший спосіб швидко повернути свої гроші з банку через фонд страхування внесків".
Дії керівництва банків "Прем`єр" і "Євразія-центр" в АСВ визнали шахрайською спробою перекласти виконання власних зобов`язань перед корпоративними клієнтами на Агентство із страхування внесків, а, отже на бюджет.