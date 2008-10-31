Погода на вихідні

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 1 листопада мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті вдень невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с, в західних областях окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, на крайньому півдні подекуди 11-15°; вдень 12-17°, на Закарпатті, Одещині та в Криму місцями 18-22°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень близько 10°.

2-3 листопада в Україні мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише 3 листопада на півночі Лівобережжя місцями невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11°, в Карпатах 3-8° тепла; вдень 11-16°, в Криму, на Закарпатті та півдні Одещини до 20°.

4-5 листопада без істотних опадів. Температура в західних, південних областях та в Криму вночі 5-11°, вдень 10-16°, на Закарпатті 15-20°; на решті території вночі 4 листопада 4-10°, 5 листопада 1-7° тепла (у східній частині та на півночі Лівобережжя місцями 0-2° морозу), вдень 7-13° тепла.

У Києві 1 листопада мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень близько 15°.

По області мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 12-17°.

2-3 листопада на Київщині мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер слабкий. Температура вночі 6-11°, вдень 11-16°.

4-5 листопада у столичному регіоні без істотних опадів. Температура вночі 4 листопада 5-10°, 5 листопада 1-6° тепла; вдень 8-13°.