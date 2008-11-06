НБУ заборонив продавати долари населенню дорожче офіційного курсу

Харків. 6 листопада. УНІАН. Національний банк зобов`язав комерційні банки продавати населенню готівкові долари за курсом не вище офіційного. Про це йдеться в ухвалі НБУ №353 від 5 листопада, повідомляє Обком.

«Встановити, що на готівковому валютному ринку уповноважені банки встановлюють курс продажу готівкової інвалюти не вище за офіційний курс гривні до іноземних валют, який встановлюється Національним банком», – йдеться в документі.

При цьому банки можуть купувати готівкову інвалюту за курсом, який максимум на 3% нижче за ціну продажу даної інвалюти.

«Ціна купівлі готівкової іноземної валюти може встановлюватися банками в межах 3% нижче за ціну продажу готівкової іноземної валюти», – таке положення міститься в ухвалі.

Документ також передбачає, що банки не можуть міняти значення курсів купівлі-продажу валют протягом робочого дня.