НБУ заборонив продавати долари населенню дорожче офіційного курсу
А також змінювати курс протягом дня
Харків. 6 листопада. УНІАН. Національний банк зобов`язав комерційні банки продавати населенню готівкові долари за курсом не вище офіційного. Про це йдеться в ухвалі НБУ №353 від 5 листопада, повідомляє Обком.
«Встановити, що на готівковому валютному ринку уповноважені банки встановлюють курс продажу готівкової інвалюти не вище за офіційний курс гривні до іноземних валют, який встановлюється Національним банком», – йдеться в документі.
При цьому банки можуть купувати готівкову інвалюту за курсом, який максимум на 3% нижче за ціну продажу даної інвалюти.
«Ціна купівлі готівкової іноземної валюти може встановлюватися банками в межах 3% нижче за ціну продажу готівкової іноземної валюти», – таке положення міститься в ухвалі.
Документ також передбачає, що банки не можуть міняти значення курсів купівлі-продажу валют протягом робочого дня.