Порядок на матчі Металіст - Герта забезпечуватимуть 3 тис. правоохоронців

Харків. 6 листопада. УНІАН. Близько 3 тисяч працівників міліції будуть забезпечувати

громадський порядок під час матчу за Кубок УЄФА, який сьогодні відбудеться між харківським Металістом та клубом Герта (Німеччина).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області, ці заходи вживаються у зв’язку з важливістю матчу та приїздом до міста гостей з іншої держави.

З метою зведення до мінімуму незручностей правоохоронці просять уболівальників прийти на стадіон за годину до початку гри, щоб не створювати незручностей та уникнути можливої тисняви. Початок матчу о 19.00.