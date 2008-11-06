Розпочався матч Металіст – Герта

Харків. 6 листопада. УНІАН. В Харкові у ці хвилини на стадіоні «Металіст» розпочався матч 2-го туру групового турніру Кубку УЄФА між харківським Металістом та німецьким клубом Герта.

Глядачі повністю заповнили 42-тисячний стадіон.

У Харкові без опадів, але прохолодно.

Матч транслюється, зокрема, на каналі УТ-1. Он-лайн трансляція триває на сайті Металіста http://www.metallist.kharkov.ua/online/1131.html.

Склади команд:

Металіст – Горяїнов, Ганцарчик, Валяєв, Едгар, Слюсар, Обрадович, Майдана, Папа, Дєвіч, Бордіян, Коельйо. У запасі – Бажан, Конюшенко, Бабич, Тришкович, Фомін, Рикун, Зезе.

Герта – Дробни, Кака, Фрідріх, Чахед, Сіреро, Дардойі, Пантелич, Воронін, Штайн, Шимунич, Качар. Запас – Генг Фон Бергер, Раффаел, Родней, Домовчийськи, Лустенбергер, Раджабалі-Фарді.